ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر بالقليوبية

شن مجلس مدينة طوخ، بالتعاون مع الطب البيطري، والتموين، حملة على محلات الجزارة، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة، والتي يجرى تداولها من قبل المواطنيين.





وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم بأحد محلات الجزارة بطوخ مذبوحة خارج المجزر، ومختومة بأختام مزورة، وعلى الفور جرى التحفظ على اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



