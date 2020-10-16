الإفتاء: "البنت زي الولد في حق الاستمتاع بالحياة" (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن استمرار الإنجاب بهدف الحصول على ذكر يعتبر من آثار العقائد غير الصحيحة، لافتا إلى أنه لابد من الاهتمام بتنمية مهارات البنت مثل الولد.

وأشار "عمران"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى حق الفتاة في التعليم والاستمتاع بالحياة مثل الولد، مضيفا أن الرسول –صل الله عليه وسلم- علمنا أن الأنثى لها مكانة خاصة، وتحتاج إلى رقي في المعاملة، وطالبنا بالإحسان إلى البنات وتربيتهم بشكل خاص.

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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إنه يجب أن يكون هناك خطابًا دينيًا مطبقًا في البيوت، موضحا: "عايزين خطاب ديني حقيقي.. مش همبكة"، لافتا إلى أن الخطاب الديني في البيوت يعني وجود السكن والهدوء.

وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن تحقيق السكن في البيوت مسئولية الأب والأم والأولاد والخدم، مضيفا: "شعور الأبناء بعدم الراحة في بيوتهم خراب مستعجل"، موضحا أن تأديب الأبناء يكون بالتعليم والتوجيه وليس القسوة والضرب.

وكشف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه إذا زار أحد ما شخصا آخر في منزله ووجده يؤدب ابنته، يحق أن يقول له: "ارجع"، ولا يجب أن يغضب، معتبرا أن من يرى تأديب الفتاة "بكسر ضلعها" كما يتردد فهو "مجرم".

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