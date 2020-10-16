"النقد الدولي": التعاون في لقاحات كورونا يضيف للدخل العالمي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
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قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن التعاون العالمي القوي بشأن لقاحات لكوفيد-19 ربما يسرع التعافي الاقتصادي العالمي ويضيف تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025.


كما دعت مديرة صندوق النقد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة التوجيه بالصندوق الولايات المتحدة والصين لمواصلة التحفيز الاقتصادي القوي الذي يمكن أن يساعد في تعزيز التعافي العالمي.

وأكدت على الحاجة إلى توزيع اللقاحات بشكل متساو في أنحاء العالم في كل من الدول النامية والغنية، لتعزيز الثقة في السفر والاستثمار والتجارة وبقية الأنشطة.

وقالت “إذا تمكنا من تحقيق تقدم سريع في كل مكان، يمكننا تسريع التعافي. ونستطيع إضافة قرابة تسعة تريليونات دولار إلى الدخل العالمي بحلول 2025، وبالتالي قد يساهم ذلك في تضييق فجوة الدخل بين الدول الأكثر غنى والأشد فقرا”.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي”نحتاج إلى تعاون عالمي قوي وهذا هو الأكثر إلحاحا اليوم لتطوير اللقاح وتوزيعه”.

وقالت اللجنة المالية والنقدية لصندوق النقد في بيانها إن الوصول العادل وبتكلفة ميسورة للعلاجات واللقاحات عالميا سيكون أمرا أساسيا لتجنب الأضرار طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي.

كما قالت جورجيفا إنها “لا تشك” في أن الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض سيتفقان في نهاية المطاف على حزمة إنفاق أخرى لكنها غير متأكدة بشأن التوقيت.

وأضافت أن الإنفاق التحفيزي البالغ نحو ثلاثة مليارات دولار في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري “كان حافزا إيجابيا مهما ونحن نرغب في أن نرى الكيفية التي سيستمر بها مجددا”.

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