موعد قرعة الكاف لاختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الجمعة، عن البلد التي ستستضيف ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الوداد المغربي نظيره الأهلي المصري، مساء السبت المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة 23 أكتوبر الجاري.

كما يلتقي الرجاء المغربي مع الزمالك المصري، مساء الأحد المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة 24 أكتوبر الجاري.

وقال الاتحاد الأفريقي، إن القرعة ستجرى في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت المغرب الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت مصر، لاختيار ملعب النهائي.

وسبق أن أعلن كاف أن النهائي سيقام في القاهرة حال تأهل الأهلي والزمالك، فيما سيقام في المغرب حال تأهل الوداد والرجاء، بينما سيقام على أرض محايدة إذا تأهل فريق من كل دولة.

ولم تتقدم أي من الدول بطلب لإستضافة النهائي، ما جعل الاتحاد الأفريقي يجري قرعة بين مصر والمغرب، لتستضيف أحدهما المباراة النهائية.