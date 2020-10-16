رئيس يوفنتوس يدافع عن رونالدو

حرص أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، على الدفاع عن نجم فريقه البرتغالي، نافيا تهمة خرق البروتوكول الصحي في إيطاليا عن مهاجم البيانكونيري.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أكدت أن رونالدو غادر الحجر الصحي في يوفنتوس دون موافقة المديرين، من أجل السفر إلى البرتغال.

وقال أنييلي في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي ليوفنتوس، على "تويتر": "لم تحدث انتهاكات من جانب رونالدو. قلنا للاعبين إنه يمكنهم استمرار تطبيق الحجر الصحي في المنزل".

وأضاف "الاستجابة لنداء منتخب بلدك، شيء يجعلك سعيدًا، وهذا جمال كرة القدم".

وتابع"ناقشنا كل الاستراتيجيات في النادي على المدى القصير والطويل، إعادة معايير قوتنا أمر ضروري، والوضع الذي نمر به يحدث في كل الأندية، حيث أننا نرى ريال مدريد لم يقم بشراء لاعب واحد".

وأكمل "سنواصل الإبداع في اكتشاف المواهب، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للفريق داخل وخارج إيطاليا".

وأتم "الحكم على عمل المدرب يجب النظر إليه من خلال الصعوبات التي يواجهها، توقعاتنا دائمًا تذهب لتحقيق الانتصارات، لكن هذا الأمر ليس مضمونًا، علينا أن نقدم الدعم لبيرلو في مهمته".