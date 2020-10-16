بورصة طوكيو تتراجع بالختام بضغط من القيود الجديدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
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تراجع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو اليوم الجمعة، إذ أدت قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا إلى إضعاف الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع، لكن الخسائر كانت محدودة بعد أن توقعت فاست للتجزئة تحقيق أرباح سنوية إيجابية.

ونزل المؤشر نيكي 0.41 بالمئة إلى 23410.63 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 بالمئة إلى 1617.69 نقطة.

وفي الأسبوع، انخفض المؤشر القياسي 0.89 بالمئة وتراجع توبكس 1.8 بالمئة فيما سجل الأخير أكبر انخفاض في أكثر من شهرين.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين، فيما تصدرت قطاعات العقارات وصناعة الأدوية والنقل البري التراجع في البورصة الرئيسية.

وتأثرت المعنويات سلبا بعد فرض قيود لإبطاء انتشار فيروس كورونا في أوروبا، مع دخول لندن إجراءات عزل عام أكثر صرامة وفرض فرنسا لحظر تجول ليلي في المدن الكبيرة لكبح قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

كما ظل بعض المستثمرين عازفين عن تكوين (SE:1201) مراكز بسبب الضبابية التي تغلف محادثات تحفيز أمريكية، وقبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتقارير أرباح شركات محلية.

لكن نيكي تلقى الدعم من مكاسب حققها سهم فاست للتجزئة ذا الثقل والذي قفز ما يزيد عن 4.4 بالمئة بعد أن حققت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر بيع الملابس أرباحا تفوق التوقعات.

كما قفز سهم فوجي فيلم القابضة 2.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تقدمت بطلب في اليابان للحصول على الموافقة على استخدام عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا كعلاج لمرض كوفيد-19.

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وانخفض نيكي 0.12 في المئة إلى 23478.40 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة إلى 1627.64 نقطة.

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