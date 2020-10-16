إصابات كورونا في دول الخليج تتجاوز 880 ألف

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
كورونا دول الخليج
كورونا دول الخليج
وكالات
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يواصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في دول الخليج ارتفاعه، حيث بلغ حتى مساء أمس الخميس، 880 ألف 234 حالة.

 

ووصل عدد الإصابات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 111.437 حالة، بينما بلغ في المملكة العربية السعودية 341.062 حالة.

 

 

أما في الكويت فقد بلغ عدد الإصابات 114.015، والبحرين 76.621، وفي عمان وصل عدد الإصابات إلى 108.296 حالة.

 

ويخرج يومياً متحدثون عن وزارات الصحة في دول الخليج ليقدموا إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات بشأن حالات الإصابة والتعافي والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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