سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهدت حركة المرور بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية تامة في تواجد أمني مكثف.

وشهدت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، سيولة تامة وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس.

وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، انتظام في حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، كما شهد ميدان مصطفى محمود انسيابا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو في ظل تواجد أمني.
وانسابت الحركة المرورية في طريق جسر السويس، كما انطبق نفس الحال على محور سعد الدين الشاذلي، كما ظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري المتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وكذلك الأمر في الاتجاه العكسي، وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.
كما شهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

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