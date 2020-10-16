ضحايا كورونا عالميًا.. 39 مليون إصابة و1.1 مليون وفاة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
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تسجل أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاعا مطردا، حيث حصد المرض حتى الآن حياة 1.1 مليون شخص، فيما تم تسجيل 39 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

 

وسجلت الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك أكثر من نصف أعداد الوفيات، والإصابات في العالم، بحسب آخر إصحاءات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز".

 

وتتصدرالولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث حصد فيها الوباء أرواح أكثر 217 ألف شخص، وسجلت حتى الآن 8 ملايين إصابة.

 

وسجلت البرازيل أكثر من 152 ألف حالة وفاة، واقترب عدد الإصابات فيها من 5.2 مليون إصابة حتى الآن.

 

وفي الهند حصد الوباء أرواح أكثر من 111 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية أكثر من 7.3 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

 

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات، حيث تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 85 ألفا، فيما تم تسجيل أكثر من 834 ألف إصابة حتى الآن.

 

وتعتبر بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 43 ألف وفاة وتجاوز عدد المصابين فيها 676 ألفا.

 

وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات، وسجلت حتى الآن أكثر من 36 ألف وفاة، وارتفع عدد الإصابات فيها إلى نحو 382 ألفا منذ بدء تفشي الوباء.

 

وفي الشرق الأوسط تعتبر إيران أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، وسجلت نحو 30 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها 517 ألفا حتى الآن.

 

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات حيث سجلت حتى الآن مليون و346 ألف إصابة، إلا أن عدد الوفيات فيها قليل نسبيا، ولم يتجاوز 23400 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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