حواس: عرض أوبرا توت عنخ آمون في مارس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف إنه انتهي من أوبرا توت عنخ آمون وسوف تعرض بدار الأوبرا المصرية في مارس القادم، جاء ذلك خلال الندوة التي ألقاها حواس أمس بنادي ليونز ايليت.

وأضاف"حواس" ضرورة أن يحب الإنسان عمله حتى يتفوق فى إنجازه، مشيرا إلى عدم تكيفه فى بيئة العمل فى مصلحة الآثار التى تم تعيينه بها بعد التخرج حتى انتقل للعمل بالحفائر وبدأ يكتسب مهارات من العاملين فى مجال التنقيب عن الآثار ثم حصل على منحة لمدة ٧ سنوات للدراسة فى أمريكا.

وأشار أن مصر بها ١٢٤ هرمًا أعظمها هرم الملك خوفو الذى تشير كافة الأدلة لمصريته، مشيرًا إلى أن إيمان المصريين القدماء بالعالم الآخر هو سبب براعتهم فى كافة المجالات وخاصة بناء الأهرامات التى كانت المشروع القومى للمصريين والمكان الذى يحكم منه الملوك مصر.

ونفى حواس وجود الزئبق الأحمر فى المقابر الذى يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفيه من الأمراض، مضيفًا أنه تم اكتشاف ٣٠٪ فقط من آثار مصر وأن النسبة الباقية مازالت أسرارها كامنة فى باطن الأرض.

وأكد أنه حتى عام ١٩٨٣ كان يتم خروج الآثار المصرية من مصر بشكل قانونى حيث كان من المسموح للبعثات الأثرية الحصول على نصف ما تكتشفه ولكن بعد ذلك نشطت عمليات التهريب غير القانونية، ولذلك الآثار المصرية في كل مكان في العالم.

أطلع حواس الحضور على حقيقة أن مكانًا به مومياوات مغلق لفترة طويلة تصل لآلاف السنين عند فتحه تخرج منه جراثيم غير مرئية ما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة التى يرجع إليها البعض أى مكروه يحدث للمنقبين عن الآثار بعد التنقيب.

أوضح حواس أنه بصدد تجهيز فريق من المثقفين للمطالبة برجوع رأس نفرتيتي لمصر .

أخبار تهمك

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يحسم مصير ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعة

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ يوم

بند ناري فى عقد وليد أزارو مع الأتفاق السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه الشاب

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي