الرائد السعودي يضم نجم الدوري المغربي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي حسنية أكادير، انتقال نجم الفريق، كريم بركاوي، لصفوف الرائد السعودي، هذا الصيف.

 

وأكد حسنية أكادير أن كريم بركاوي انضم إلى الفريق السعودي بعقد لمدة موسمين، وأنه سيلتحق بفريقه الجديد مباشرة بعد نهاية مشاركته في الكونفيدرالية.

 

وتلقى كريم بركاوي، عدة عروض داخل وخارج المغرب، على غرار لوهافر الفرنسي الذي أبدى رغبته في الاستفادة من خدماته، لكنه رفض تأخر قدومه لحين نهاية الدوري المغربي والكونفيدرالية.

 

وأنهى بركاوي، جدول ترتيب الهدافين في المركز الثاني بالدوري المغربي للمحترفين برصيد 12 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن المتصدر إبراهيم البحراوي لاعب سريع وادي زم.

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