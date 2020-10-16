مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع، الذي سيبدأ به بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مباراته أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام نظيره الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأعلن شوبير خلال برنامجه الاذاعي عبر أون سبورت إف إم، عن تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الوداد والتي جاءت كالتالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجاي.

خط الهجوم: أليو بادچي.