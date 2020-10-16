في مقدمتهم فاتي وفينيسيوس.. 20 لاعبا مرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة النهائية لأسماء النجوم المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب صاعد في البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2020.





وضمت القائمة أسماء ثنائي ريال مدريد الإسباني البرازيليين رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور بالإضافة إلى نجمي برشلونة الإسباني الأمريكي سيرجينو دست والإسباني أنسو فاتي.





كما شملت القائمة النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني. وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم:





الكندي ألفونسو ديفيس (19 عامًا - بايرن ميونخ) والأمريكي سيرجينو دست (19 عامًا - برشلونة) والبرازيلي رودريجو (19 عامًا - ريال مدريد) والإنجليزي ميسون جرينوود (19 عامًا - مانشستر يونايتد) والإسباني فيران توريس (19 عامًا - مانشستر سيتي) والإنجليزي بوكايو ساكا (19 عامًا - آرسنال) والفرنسي إدواردو كامافينجا (17 عامًا - رين) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (20 عامًا - ريال مدريد) والإسباني أنسو فاتي (17 عامًا - برشلونة) والهولندي ميتشل باكر (20 عامًا - باريس سان جيرمان) والكندي جوناثان ديفيد (20 عامًا - ليل) والبرتغالي فابيو سيلفا (18 عامًا - وولفرهامبتون) والإنجليزي فيل فودين ( 20 عامًا - مانشستر سيتي) والهولندي ريان جرافينبيرش ( 18 عامًا - آياكس) والنرويجي إيرلينج هالاند (20 عامًا - بروسيا دورتموند) والإنجليزي كالوم هدسون أودوي ( 19 عامًا - تشيلسي) والسويسدي ديان كولوسيفسكي ( 20 عامًا - يوفنتوس) والإنجليزي جادون سانشو (20 عامًا - بروسيا دورتموند) والمجري دومينيك زوبوسزلاي ( 19 عامًا - سالزبورج) والإيطالي ساندرو تونالي (20 عامًا - ميلان).