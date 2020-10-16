أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 16-10-2020

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 16-10-2020، حيث يتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل  سعر  كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.
 


ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة.

أسعار اللحوم اليوم 

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .

وتراوحت اسعار كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها 

وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .

كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

  قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار اللحوم شهدت حالة استقرار خلال الفترة الماضية بسبب مشروع البتلو الذي حقق طفرة في توفير اللحوم.

 وتابع "القصير"،  أن إجمالي المبلغ الموجه لمشروع البتلو 2 مليار و100 مليون جنيه، وبعد توجيه الرئيس بدعم المشروع بـ 2 مليار جنيه يصبح إجمالي ما تم توجيهه للمشروع 4 مليارات جنيه.

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