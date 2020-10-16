أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-10-2020

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:13 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-10-2020، في الأسواق المحلية  وذلك بعد تسجيلها تعافيها من التراجعات خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع المعروض منها.


وتراوح الكيلو الأبيض بين 21و24 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و30 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 19 إلى 22 جنيها.

سر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها

 سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن قرار عودة تصدير الدواجن فرصة للمستثمرين وصغار المربين لزيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بهم.

وأكد "السيد" على ضرورة النظر في السعر العادل بالنسبة للمربي لضمان استمرارية الإنتاجية.

وأشار أن هناك وفرة في إنتاج مصر من الدواجن، مستطردًا "نصيب الفرد من الدواجن يصل إلى ما يزيد عن 21 كيلو وهو ما يؤكد أن مصر حققت بالفعل الاكتفاء الذاتي، ولكن ما نحتاجه الآن هو ضبط السعر العادل للمربي حتى لا يحدث خلل".

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