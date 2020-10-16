مواعيد ذهاب دور النصف نهائي في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:04 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



تعود منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في الأيام المقبلة، وذلك بعد توقف المسابقة بعد انتشار فيروس كورونا في الأشهر الماضية. 

ويلتقي النادي الأهلي مع منافسه الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت 17 أكتوبر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس، في إطار منافسات ذهاب دور النصف نهائي. 

وعلى الجانب الآخر يواجه نادي الزمالك مع الرجاء المغربي يوم الأحد 18 أكتوبر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي أيضًا على ملعب محمد الخامس. 

يذكر أن فريق الترجي هو بطل النسخة الماضية بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الوداد الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

بند ناري فى عقد وليد أزارو مع الأتفاق السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه الشاب

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ يوم

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الترجي والرجاء اليوم السبت 25/1/2020 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر

بالمواعيد.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

الكشف عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

03:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي