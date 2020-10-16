مواعيد ذهاب دور النصف نهائي في دوري أبطال أفريقيا













تعود منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في الأيام المقبلة، وذلك بعد توقف المسابقة بعد انتشار فيروس كورونا في الأشهر الماضية.





ويلتقي النادي الأهلي مع منافسه الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت 17 أكتوبر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس، في إطار منافسات ذهاب دور النصف نهائي.





وعلى الجانب الآخر يواجه نادي الزمالك مع الرجاء المغربي يوم الأحد 18 أكتوبر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي أيضًا على ملعب محمد الخامس.



