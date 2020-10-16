الأهلي يستقر على استعادة لاعبه الشاب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات أحمد رمضان "بيكهام"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، قريبا من العودة إلى فريقه السابق في النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك حسب ما أعلن اللاعب، في تصريحات صحفية، مشيرا إلى أنه اكتسب العديد من الخبرات، خلال السنوات الثلاث الماضية التي قضاها خارج الأهلي، سواء في صفوف حرس الحدود أو وادي دجلة.

وشدد على أن حلم حياته هو العودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي والمشاركة معه، في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع وادي دجلة، والتي تجرى الآن بشكل قوي، موضحا أن الأمور سوف تتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وواصل، " أحب المنافسة، وهذه الجزئية لا اخشاها حال عودتي للنادي الأهلي، حتى مع وجود أسماء كبيرة بالفريق، حيث تطور مستواي بشكل كبير، ويمكن للمدرب توظيفي في أكثر من مركز، وسأبذل قصارى جهدي لتقديم أداء مميز".

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