فرص هازارد في اللحاق بمباراة الكلاسيكو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يخضع البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، لبرنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه لخوض موسمه الثاني مع الملكي.

ويفتقد ريال مدريد خدمات هازارد منذ بداية الموسم الجاري 2020-2021، بعدما تعرض للإصابة في ساقه اليمنى، وهي التي أبعدته معظم فترات الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية أن هازارد لا يرغب في الاستعجال في العودة إلى المشاركة في المباريات، لعدم تفاقم إصابته، والتي تتفق مع رغبة الجهاز الفني للملكي بقيادة زين الدين زيدان أيضا.

وكانت تقارير صحفية أوضحت أن هازارد يحاول اللحاق بمباراة الكلاسيكو المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجاري.

وبات هازارد مقتنعًا بفكرة عدم التسرع في العودة للملاعب، وبالتالي فإن فرص لحاقه بمباراة الكلاسيكو تبدو ضعيفة للغاية.

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