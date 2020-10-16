شوبير يكشف عن غياب هذا اللاعب مواجهة الوداد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن غياب محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلى، عن مباراة الوداد البيضاوى المغربى، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بسبب تعرضه للإصابة.


وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية ، "فإن من المستحيل أن يلحق كهربا بمباراة الأهلى والوداد السبت المقبل، وقد يضعه  موسيمانى على الدكة البدلاء حفاظاً على سلامة اللاعب".


وأضاف'"هناك حالة من التركيز التام دخل صفوف الفريق، ظهرت ذلك خلال المران استعدادًا للمباراة المصيرية يوم السبت المقبل".


ويلتقى فريق الأهلي مع نظيره الوداد المغربي يوم السبت المقبل 17 أكتوبر، على أرضية ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” في الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 23 من الشهر نفسه في مصر.


وصعد الأهلى لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة صن داونز فى ربع النهائى بالفوز عليه بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل معه 1/1 بجنوب افريقيا، فيما صعد الوداد بعد عبور عقبة النجم الساحلى التونسى بالفوز عليه فى المغرب بهدفين نظيفين والخسارة منه بهدف نظيف فى تونس.

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