رعب في باريس سان جيرمان من غياب نجم الفريق أمام مانشستر يوناتيد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:52 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن كثرة المخاوف داخل صفوف باريس سان جيرمان، بسبب ماركينيوس مدافع الفريق الفرنسي، قبل اللقاء المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


ويغيب ماركينيوس عن مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك عن مباراة الفريق اليوم الجمعة في الدوري الفرنسي بسبب الإيقاف.


ووفقاً لما ورد بصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"فإن رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي أبرز إصابة ماركينيوس خلال تواجده وهو بصحبت معسكر المنتخب".


 وأضاف:": يعاني ماركينيوس من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، ولم نتمكن من إجراء فحوصات طبية لأنه سافر مباشرة عقب المباراة إلى باريس".


لكن إصابة المدافع البرازيلي في مباراة منتخب بلاده ضد بيرو بتصفيات كأس العالم 2022 تثير الشكوك حول مدى جاهزيته للمباراة الأهم ضد مانشستر يونايتد.


والجدير بالذكر  أن المدافع البرازيلي سيجري فحوصات طبية مكثفة لتحديد مدى خطورة إصابته، وإمكانية المشاركة مع الفريق الفرنسي.

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