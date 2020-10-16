كهربا يبتعد عن حسابات «موسيماني» أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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خرج محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من حسابات ميتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

كهربا يخرج من حسابات موسيماني قبل موقعة الوداد البيضاوي

ابتعد كهربا عن حسابات موسيماني، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية، وفشل محاولات تجهيزه للمباراة نظرًا لضيق الوقت.

من جانبه أصر المدرب الجنوب إفريقي على اصطحاب كهربا، للمغرب لتأهيله مع الفريق ليكون جاهزًا لمباراة العودة، كما حذر الجهاز الطبى من فكرة حقن اللاعب بمسكنات حتى يتمكن من المشاركة في لقاء الذهاب، وذلك خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويواصل محمود عبد المنعم كهربا، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه، حيث أدى فقرات مشي حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي، طبيب التأهيل، ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، 
في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، مساء السبت، في ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي.

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