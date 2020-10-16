موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا









استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على مهاجم الفريق الأساسى فى مواجهة الوداد المغربى، ضمن منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.





مهاجم الأهلي في مباراة الوداد البيضاوي المغربي





ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي،

في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، مساء السبت، في ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي.





من جانبه قرر موسيمانى إشراك المحترف السنغالى أليو بادجى فى مركز رأس الحربة الصريح أمام فريق الوداد المغربى.





وشهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأخيرة، قيام الجنوب إفريقى موسميانى بتجهيز السنغالي، لخوض المواجهة بالتشكيل الأساسى، على حساب مروان محسن.





الجدير بالذكر أن السنغالي أليو بادجي شارك فى الموسم الحالى مع الأهلى فى الدوري المصري خلال 17 لقاء، وتمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 5 آخرين.





وعلى صعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا، شارك بادجي في 4 مباريات، صنع هدف وحيد ولم يسجل.



