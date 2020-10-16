البرد يبدأ.. وكورونا يواصل ضرب أمريكا بقوة.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
الفجر
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.
تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء
ناشد الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، جميع المواطنين التأكد من مستوى فيتامين "د" في الجسم.
الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى اليوم.
إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة
كشف إحصاء جديد، لوكالة أنباء رويترز، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوز 8 ملايين إصابة.
نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز
رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العروض المغرية من جانب نادي بيراميدز سبورت، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.
ترامب: أخشى تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة
وأكد، أنه يؤيد نقلًا سلسًا للسلطة ويشعر بأنه سيفوز، معقبا: "وأخشى تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة".
بداية البرودة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الجمعة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020.
رئيس "سيمنز": طورنا اختبارا للكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة
وجه جو كايسر، رئيس شركة سيمنز العالمية، الشكر للرئيس السيسي ووزير الكهرباء لاختيار شركة سيمنز لبناء مركز الطاقة بالعاصمة الإدارية، كما وجه الشكر للحكومة على الشراكة مع سيمنز العالمية وتتطلع إلى مزيد من التعاون.
ناشد الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، جميع المواطنين التأكد من مستوى فيتامين "د" في الجسم.
الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى اليوم.
إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة
كشف إحصاء جديد، لوكالة أنباء رويترز، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوز 8 ملايين إصابة.
نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز
رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العروض المغرية من جانب نادي بيراميدز سبورت، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.
ترامب: أخشى تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة
وأكد، أنه يؤيد نقلًا سلسًا للسلطة ويشعر بأنه سيفوز، معقبا: "وأخشى تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة".
بداية البرودة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الجمعة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020.
رئيس "سيمنز": طورنا اختبارا للكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة
وجه جو كايسر، رئيس شركة سيمنز العالمية، الشكر للرئيس السيسي ووزير الكهرباء لاختيار شركة سيمنز لبناء مركز الطاقة بالعاصمة الإدارية، كما وجه الشكر للحكومة على الشراكة مع سيمنز العالمية وتتطلع إلى مزيد من التعاون.
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