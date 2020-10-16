بيراميدز يحصل على توقيع محمد إبراهيم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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حصل مسئولو نادى بيراميدز على توقيع محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، بعد تراجع النادي الأهلى عن ضم اللاعب للقلعة الحمراء، وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الساعات القليلة المقبلة.

ووقع إبراهيم على عقود إنتقاله إلي صفوف الفريق السماوي، وذلك عقب تراجع النادي الأهلى عن إتمام الصفقة، وشهدت الفترة الماضية اتفاقا بين إدارة المارد الأحمر والفريق الفيومي على انتقال اللاعب إلى  الأحمر، مقابل مقابل 15 مليون جنيه مع استعارة المقاصة 2 لاعبين من القلعة الحمراء.

ورغم اتفاق الطرفين على الصفقة، إلا أن الأهلى تراجع عن فكرة ضم اللاعب، لتعود الصفقة لنقطة الصفر من جديد، ليوقع اللاعب إلى فريق بيراميدز، بعد أن تلقى عدة عروض أخرى بخلاف عروض خارجية.


والجدير بالذكر أن بدأ محمد إبراهيم مسيرته في البحيرة، وانضم منها الى ناشئين الزمالك، وقضى مع الفريق الأبيض عدة مواسم، ثم انتقل إلى ماريتيمو البرتغالى، وعاد للزمالك مرة أخرى ومنه إلى المقاصة، لينتقل فى النهاية إلى بيراميدز.

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