الأهلي يقرر عودة عمار حمدي وناصر ماهر

قرر مسؤولى النادى الأهلي عودة بعض المُعارين للأحمر بداية من الموسم القادم، وجاء في مقدمتهم، ناصر ماهر المُعار لسموحة، وعمار حمدي المُعار لطلائع الجيش، بعد تألقهم بشكل واضح مع أنديتهما في الموسم الجاري.









وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق، عن رغبته للإدارة النادي لعودة بعض المواهب الصاعدة خاصة التي تُجيد اللعب في الخط الهجومي لقدرتها على الأداء بشكل قوي باعبتارها تملك الشباب والحيوية بجانب المهارات الخاصة.





وفشلت صفقة انضمام محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة، للنادي الأهلي، لرغبة موسيماني في الاعتماد على شباب الفريق.









وانتقل عمار حمدي لنادي الجيش شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.







