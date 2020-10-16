مشاهدات مرتفعة لأغنية تامر حسني "مبطلناش احساس" بعد ساعات قليلة من إطلاقها (فيديو)





طرح النجم تامر حسنى، أغنية "مبطلناش إحساس" أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" .









وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع جدًا ، حيث اقتربت من تسجيل 200 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة جدًا من طرحها.





ومن المقرر طرح الألبوم خلال الأيام المقبلة وسط ترقب الجمهور لأغاني الألبوم.









والاغنية من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.













وتقول كلمات الأغنية:

كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا





ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا





كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات





بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا





بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس





مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس



