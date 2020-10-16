موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه نادي الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوقفت بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلّب على الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

بينما تأهل الرجاء بعد الفوز على نادي مازيمبي الكونغولي بنتيجة هدفين مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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