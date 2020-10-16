موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي النادي الأهلي أمام نظيره الوداد المغربي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتوقفت بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلّب على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





بينما تأهل الوداد بعد الفوز على نادي النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



