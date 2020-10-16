تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة خيتافي فى الدوري الإسباني





يحل نادى برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق خيتافي غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب خيتافي الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي تشكيل برشلونة المتوقع لهذه المواجهة:





حراسة المرمي: اندريا تير شتيجن.





خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، روبيرتو، بيكيه.





خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، كوتينهو.



