تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:28 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف نادى ريال مدريد على ملعب غدا السبت نظيره قادش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد أمام قادش والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: راموس، فاران، ميندي، كاربخال.

خط الوسط: توني كروس، فالفيردي، كاسيميرو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، إيسكو.

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