مسحة كورونا شرط أساسي لـ فرجانى ساسي بعد الوصول للمغرب
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:26 ص
محمد جمال
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تحدث أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن الإجراءات الإحترازية التي سيتخذها فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الإنضمام لبعثة الفريق الأبيض في المغرب.
وقال سفير مصر في المغرب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إجراءات الدخول إلى المغرب يستلزم خضوع اللاعب إلى مسحة كورونا لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة".
وتابع: "فرجاني ساسي سيخضع لمسحة كورونا في المغرب بمجرد وصوله".
ويذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد القادم.
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