تشيلسي يخطط لضم نجم يوفنتوس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشيلسي الإنجليزي أصبح يفكر بشكل جدي في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن جميع وسائل الإعلام الإنجليزية أجمعت في الساعات الماضية أن النادي اللندني سوف يوفر للنجم الأرجنتيني العقد الذي يبحث عنه في السنوات المقبلة.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة يوفنتوس تحاول بجميع الطرق الممكنة تجديد عقد ديبالا حتى صيف العام 2025 ولكن المشكلة تكمن في المقابل المادي الذي يرغب النجم الأرجنتيني في الحصول عليه بداية من الموسم المقبلة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي مستعد لصرف المزيد من الأموال الطائلة الصيف المقبل إذا لزم الأمر من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني على الرغم من وصول تكلفة صفقات البلوز في الصيف الماضي إلى حوالي 250 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه أيضًا عدم تجديد باولو ديبالا عقده مع السيدة العجوز في المرحلة المقبلة سوف يفتح الباب أمام المزيد من الأندية الإنجليزية التي ترغب في الحصول على خدماته أبرزهم مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين.

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