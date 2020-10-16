سهير رمزي: لهذا السبب تعرضت للإغماء في جنازة الراحل محمود ياسين





كشف الفنانة سهير رمزى، السبب وراء حالة الإغماء التي تعرضت لها في جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، قائلة إنها لم تستطيع أن تتمالك نفسها وتعتذر عن هذا الأمر بشدة، لافتة أن الأمر كان خارجُا عن شعورها.





وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"على التليفزيون المصري، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أن الراحل كان فنانًا محترمًا وقامة فنية راقية.





وعبرت عن حزنها الشديد لرحيل محمود ياسين، قائلًة: "إن شاء الله هيكون في مكانة ونجومية أفضل من الدنيا".





يذكر أن سهير رمزى، انهارت بالبكاء أثناء مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، حيث فقدت "رمزي" الوعى لدقائق وسط محاولات من الفنانة بوسي شلبي وماجدة زكى وبوسى شلبى لإفاقتها، حتى استطاعت بتمالك نفسها.





وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أسرته عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على التواجد بجانب أسرة الفنان الراحل.



