عنتر هلال: لا أحد يستطيع إيقاف طوفان أغانى المهرجانات

أكد الشاعر الغنائي عنتر هلال، أنه لا أحد يستطيع القضاء على أغانى المهرجانات أو أن يمنعها.

وأوضح في تصريحات إعلامية، أنه من الممكن أن نعمل على إيجاد فن في مواجهة أغاني المهرجانات.





وشبه من جانبه أغاني المهرجانات بالطوفان، مشيرًا إلى أنه لابد من إيجاد طوفان أشد منه لمواجهته.





يذكر أن قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، بعدم السماح لمطربى المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية فى المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، أثار موجة كبيرة من الجدل حيث انقسمت الآراء، ما بين مؤيد للقرار، والبعض يرفض هذا القرار.

وفى المجمل أثار القرار كثيرا من الجدل ولم يقدم حلا فعليا للمشكلة مع انتشار أغانى المهرجانات على مواقع التواصل والهواتف المحمولة





