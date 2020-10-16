بعد وفاته.. رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة خلاف والدها مع الزعيم عادل إمام





أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنه لم يكن هناك ثمة خلاف بين والدها النجم الراحل محمود ياسين وبين الزعيم عادل الإمام.





ونفت في تصريحات إعلامية، جميع الشائعات التي تدولها البعض فبل وبعد وفاة والدها بشأن خلافه مع الزعيم، مؤكدة أنها كاذبة





وتابعت:"لا يوجد خلاف بين والدي عادل إمام.. والفقيد قال لى العمل مع الاستاذ عادل بيجب النجاح".





يذكر أنه تم دفت جثمان الفنان الراحل بمقابر الأسرة بالفيوم، في حضور مجموعة من النجوم بينهم أحمد السقا، رجاء حسين، وياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، أشرف زكي، سهير شلبي، حمدي الوزير، سوزان نجم الدين واَخرون.







