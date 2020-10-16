بعد وفاته.. رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة خلاف والدها مع الزعيم عادل إمام
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:20 ص
Advertisements
أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنه لم يكن هناك ثمة خلاف بين والدها النجم الراحل محمود ياسين وبين الزعيم عادل الإمام.
ونفت في تصريحات إعلامية، جميع الشائعات التي تدولها البعض فبل وبعد وفاة والدها بشأن خلافه مع الزعيم، مؤكدة أنها كاذبة
وتابعت:"لا يوجد خلاف بين والدي عادل إمام.. والفقيد قال لى العمل مع الاستاذ عادل بيجب النجاح".
يذكر أنه تم دفت جثمان الفنان الراحل بمقابر الأسرة بالفيوم، في حضور مجموعة من النجوم بينهم أحمد السقا، رجاء حسين، وياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، أشرف زكي، سهير شلبي، حمدي الوزير، سوزان نجم الدين واَخرون.
وشارك عدد كبير من نجوم الفن في تشييع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بينهم عزت العلايلي، حسين فهمي، لبلبة، أحمد السقا، أشرف زكي، هاني سلامة، خالد النبوي، نادية الجندي، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، عبدالله مشرف، المخرج محمد عبدالعزيز، منة بدر تيسير.