بعد وفاته.. رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة خلاف والدها مع الزعيم عادل إمام

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنه لم يكن هناك ثمة خلاف بين والدها النجم الراحل محمود ياسين وبين الزعيم عادل الإمام.

ونفت في تصريحات إعلامية، جميع الشائعات التي تدولها البعض فبل وبعد وفاة والدها بشأن خلافه مع الزعيم،  مؤكدة أنها كاذبة

وتابعت:"لا يوجد خلاف بين والدي عادل إمام.. والفقيد قال لى العمل مع الاستاذ عادل بيجب النجاح".

يذكر أنه تم دفت جثمان الفنان الراحل بمقابر الأسرة بالفيوم، في حضور مجموعة من النجوم بينهم أحمد السقا، رجاء حسين، وياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، أشرف زكي، سهير شلبي، حمدي الوزير، سوزان نجم الدين واَخرون.


وشارك عدد كبير من نجوم الفن في تشييع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بينهم عزت العلايلي، حسين فهمي، لبلبة، أحمد السقا، أشرف زكي، هاني سلامة، خالد النبوي، نادية الجندي، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، عبدالله مشرف، المخرج محمد عبدالعزيز، منة بدر تيسير.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 17 ساعة

رانيا محمود ياسين: "والدي جندي حقيقي وشارك في 73"

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رانيا محمود ياسين باكية: للأسف أبو يا مات.. والفراق وحش

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

03:32 ص

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي