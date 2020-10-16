تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

ناشد الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، جميع المواطنين التأكد من مستوى فيتامين "د" في الجسم.



وقال "الناظر"، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه في حالة نقص هذا الفيتامين في الجسم عن مستواه الطبيعي، يجب البدء فورا وقبل فصل الشتاء، بتناوله تحت إشراف الطبيب.



وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، أن هناك دراسات علمية حديثة نشرت قبل قليل، عن دوره المحتمل في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق تقويته للجهاز المناعي.





وأضاف محذرا: "برجاء أخذ الموضوع بجدية شديدة".





هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

