السلطات السودانية تطلق سراح زوجة البشير

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:21 ص
عمر البشير وزوجته
عمر البشير وزوجته
الفجر
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أطلقت السلطات السودانية، يوم الخميس، سراح عقيلة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وداد بابكر.

كانت السلطات قد ألقت القبض على "بابكر"، بعد يوم واحد من إطلاق سراحها، بسبب ظهور بلاغات جديدة ضدها.

وحسب "روسيا اليوم"، فقد عاد اسم عقيلة الرئيس السوداني المعزول، للواجهة، بعد نشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدت فيها متعبة ومرهقة، حيث انقسم السودانيون في الرأي بين من يرى أن هذا لجذب التعاطف، ومن يرى أنه لا يجب تداول مثل هذه الصور.

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