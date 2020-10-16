موعد مباراة برشلونة وخيتافي المقبلة قي الدوري الإسباني





يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي خيتافي غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق خيتافي غدا السبت في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.





كما ستذاع مباراة فريق برشلونة ضد فريق خيتافي اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.





ويتواجد نادي برشلونة في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن.



