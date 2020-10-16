موعد مباراة برشلونة وخيتافي المقبلة قي الدوري الإسباني

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي خيتافي غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق خيتافي غدا السبت في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

كما ستذاع مباراة فريق برشلونة ضد فريق خيتافي اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن.

 بينما يتواجد نادي خيتافي في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها.

أخبار تهمك

رانيا محمود ياسين: "والدي جندي حقيقي وشارك في 73"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ يوم

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ أقل من ساعة

رانيا محمود ياسين باكية: للأسف أبو يا مات.. والفراق وحش

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

03:32 ص

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي