بند ناري فى عقد وليد أزارو مع الأتفاق السعودي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:06 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلى اتفق مع مسؤولو الاتفاق السعودي علي أن يكون للفريق الأولوية في حالة بيع المغربي وليد آزاور مهاجم الفريق السعودي المنتقل مؤخرًا من النادي الأهلي. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الأهلى يخشي من انتقال ازارو لبيراميدز أو الزمالك.

وأوضح عمر ربيع أن بسبب خوف الأهلي من انتقال اللاعب للأهلي أو الزمالك، قام مسؤولو القلعة الحمراء بوضع بند في التعاقد يمنع الاتفاق السعودي من بيعه لاي ناد الا بعد عرضه على الأهلى اولًا.

ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

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