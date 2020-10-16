المكسيك تسجل 5514 حالة إًابة جديدة بكورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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سجلت المكسيك، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5514 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و387 حالة وفاة، وفقا لما أفادت به روسيا اليوم.

وفقا للأرقام الجديدة، فإن إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 85285، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 834910 حالة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 39،075 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 29،282 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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