عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشف إحصاء جديد، لوكالة أنباء رويترز، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوز 8 ملايين إصابة.

هذا، وأعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها، الخميس، عن تسجيل  59،761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المراكز الأمريكية، إن حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 7،894،768 حالة، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: أنه تم تسجيل 831 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 216،025 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 39,075 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و 100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 29,282 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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