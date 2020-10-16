بيع مخطوطة نادرة لشكسبير مقابل 10 ملايين دولار

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
وكالات
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بيعت مخطوطة نادرة للكاتب المسرحي شكسبير مقابل 10 ملايين دولار، لتصبح أغلى عمل أدبي يتم عرضه في مزاد.

وذكر دار المزاد "كريستيز" أن المجموعة المكونة من 36 مسرحية، والتي نُشرت بعد وقت قصير من وفاة الكاتب المسرحي شكسبير، هي واحدة من خمس نسخ كاملة فقط لا تزال في حيازة الأفراد.

تعتبر الورقة الأولى من أهم مجموعات الأدب في اللغة الإنجليزية. تحتوي على 18 عملاً لم يكن مطبوعا من قبل، وكان من الممكن أن تضيع في التاريخ.

نُشر الكتاب عام 1623 من قبل الممثلين جون همنج وهنري كونديل، أصدقاء الكاتب المسرحي الإنجليزي، ويحمل الكتاب رسميا عنوان "الكوميديا ​​والتاريخ والمآسي" استنادًا إلى الأنواع الثلاثة التي استخدمها الزوجان لتصنيف المسرحيات.

وكانت النسخة التي بيعت هي أول نسخة كاملة تظهر في مزاد منذ أن بيعت واحدة مقابل 6.1 مليون دولار في عام 2001. وطُرحت للبيع من قبل كلية ميلز في أوكلاند بكاليفورنيا، والتي احتفظت بالعنصر في مجموعتها منذ عام 1977.

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