ترامب: أخشى تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أعراض فيروس كورونا المستجد، اختفت لديه بشكل نهائي.



وأشار "ترامب"، في مناظرة افتراضية، مع منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، قبل قليل، إلى أن إدارته نجحت في تخفيض تكلفة الرعاية الصحية.



ووصف الرئيس الأمريكي، الديمقراطيين بأنهم عقبة في طريق إقرار المساعدات للمصابين بكورونا.



وأكد، أنه يؤيد نقلًا سلسًا للسلطة ويشعر بأنه سيفوز، معقبا: "وأخشى تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة".