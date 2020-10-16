"قلب لبنان".. مبادرة جمعت أكثر من 30 مغني لمساعدة بيروت

جمعت قضية إعادة بناء بيروت بعد انفجار بيروت بين جُملةٍ متنوّعةٍ من الموهوبين من مختلف الفرق الموسيقيّة، وشركات الإنتاج والبلدان.





وأطلقت الفرق الموسيقية معًا أغنية "قلب لبنان" كمبادرةٍ يعود ريعُها إلى المنظّمتين غير الحكوميّتين “تمنّى” و”ليف لوف” اللّتين تعملان من دون كللٍ على إعادة إعمار مدينة بيروت وأولئك الّذين أضحوا من دون مأوى.





تمّ إطلاق أغنية قلب لبنان على وسائل التّواصل الاجتماعي من خلال فيديو موسيقيّ كما ووزّعتها شركة ميوزيك از ماي لايف/وتري على جميع المنصّات الرّقميّة الموسيقيّة.











