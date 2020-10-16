أغنية صابر الرباعي الجديدة "جريدة الرجل الثاني" تحقق 100 ألف مشاهدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:47 ص
بوابة الفجر
Advertisements
 الفجر الفني
مشاهدات مرتفعة لأغنية صابر الرباعي الجديدة "جريدة الرجل الثاني" الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
FacebookTwitterWhatsAppEmailMore
Advertisements

Advertisements


طرح المطرب صابر الرباعي برومو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني" عبر موقع الفيديوعات الشهير يويتوب.

وحققت الأغنية حتى الأن أكثر من 100 ألف مشاهدة منذ طرحها قبل أيام قليلة.

والأغنية  الجديدة من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني ألحان طلال.

ولاقت الأغنية فور طرحها إعجاب الجمهور الذي عبر عن حبه لكلمات ولحن الأغنية الجديدة. 

يذكر صابر الرباعى، طرح مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.


أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

رانيا محمود ياسين باكية: للأسف أبو يا مات.. والفراق وحش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بداية البرودة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الجمعة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

رانيا محمود ياسين: "والدي جندي حقيقي وشارك في 73"

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

08:37 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي