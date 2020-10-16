أغنية صابر الرباعي الجديدة "جريدة الرجل الثاني" تحقق 100 ألف مشاهدة

الفجر الفني

مشاهدات مرتفعة لأغنية صابر الرباعي الجديدة "جريدة الرجل الثاني" الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:15 ص

بوابة الفجر

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طرح المطرب صابر الرباعي برومو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني" عبر موقع الفيديوعات الشهير يويتوب.





وحققت الأغنية حتى الأن أكثر من 100 ألف مشاهدة منذ طرحها قبل أيام قليلة.





والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني ألحان طلال.





ولاقت الأغنية فور طرحها إعجاب الجمهور الذي عبر عن حبه لكلمات ولحن الأغنية الجديدة.





يذكر صابر الرباعى، طرح مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.







