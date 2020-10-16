مدرب وادى دجلة: جيرالدو أهم لاعبي الأهلي وهذا أفضل لاعب في مصر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن أفضل اللاعبين المصريين الذي يفضلهم داخل الدوري المصري في كافة الأندية. 

وأكد " بابافاسيليو" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحب محمد مجدي أفشة وجيرالدو وجون أنطوي ورمضان صبحي وعبدالله السعيد".

وأوضح: "جيرالدو من أفضل اللاعبين في النادي الأهلي، وقفشة والسعيد وانطوي ورمضان صبحي هم الأفضل في مصر".

ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

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