عمر كمال يكشف للإبراشي مفاجأة جديدة بشأن تفاصيل خناقته مع باسم سمرة (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
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كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تفاصيل خناقته مع الفنان باسم سمرة، موضحًا أن الأخير كان غاضب جدًا لأنه لم يوجه له التحية على غرار ما فعله مع زملائه الفنانين خلال أحد حفلات أعياد الميلاد.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة  المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن أحد الحضور أخبره أنه لابد من أن بوقف الغناء وبوجه له التحية.

وأضاف عمر كمال: "المفاجأة الكبيرة أن باسم جاء ووقف أسفل المسرح وطلب مني النزول.. واضطريت إني أنزل". 

وأكد: باسم سمرة بهدلني وبرغم كده نفذت طلبه وحاولت أهديه علشان أحتوي الأزمة.

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