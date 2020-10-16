مفاجأة مُدوية.. مورينيو يُقنع ميسي بالتوقيع لصالح تشيلسي!

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تحدث تقرير صحفي بريطاني، عن المفاوضات التي دارت بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بشأن انتقال الأخير إلى الدوري الإنجليزي.

إنتقال ميسي إلى تشيلسي الإنجليزي

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن المدربن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي السابق، أجرى مكالمة بالفيديو مع ميسي، وأقنعه بالانتقال للبلوز في 2014.

وأوضحت الشبكة أن مورينيو وميسي، اتفقا على الشروط الشخصية للعقد أيضًا، لكن تدخل خورخي ميسي والد البرغوث، وديكو نجم البارسا وتشيلسي السابق، في المفاوضات أدى إلى فشلها.

وتابعت الشبكة أن مسؤولي تشيلسي كان يرغبون في تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ميسي، والمقدر في ذلك الوقت بـ250 مليون يورو، بالإضافة إلى منح النجم الأرجنتيني راتب صافي يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

وأكملت الشبكة أن تلك المفاوضات حدثت بعد اندلاع مشكلة بين ميسي والضرائب في إسبانيا، والتي أجبرت البرغوث فيما بعد على دفع 53 مليون يورو.

وأتمت الشبكة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغب في مغادرة إسبانيا في ذلك الوقت، واعترف بهذا الأمر علنًا في حوار سابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي تشيلسي برشلونة انتقالات

أخبار تهمك

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رانيا محمود ياسين: "والدي جندي حقيقي وشارك في 73"

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يرفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى بيراميدز

منذ ساعتين

بداية البرودة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الجمعة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

رانيا محمود ياسين باكية: للأسف أبو يا مات.. والفراق وحش

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بازل يطلب ضم نجل زيدان

ميسي يفجر قنبلة الموسم عن كريستيانو رونالدو

ميسي يختار أفضل 5 لاعبين في العالم ويستثني كريستيانو رونالدو

ميسي: أشتاق إلى كريستيانو رونالدو

مارسيلو يرد على عرض ريال مدريد

"ميسي" يقود برشلونة أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

08:37 م

رانيا محمود ياسين: "والدي جندي حقيقي وشارك في 73"

12:19 ص

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي