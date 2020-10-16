مفاجأة مُدوية.. مورينيو يُقنع ميسي بالتوقيع لصالح تشيلسي!









تحدث تقرير صحفي بريطاني، عن المفاوضات التي دارت بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بشأن انتقال الأخير إلى الدوري الإنجليزي.





إنتقال ميسي إلى تشيلسي الإنجليزي





ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن المدربن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي السابق، أجرى مكالمة بالفيديو مع ميسي، وأقنعه بالانتقال للبلوز في 2014.





وأوضحت الشبكة أن مورينيو وميسي، اتفقا على الشروط الشخصية للعقد أيضًا، لكن تدخل خورخي ميسي والد البرغوث، وديكو نجم البارسا وتشيلسي السابق، في المفاوضات أدى إلى فشلها.





وتابعت الشبكة أن مسؤولي تشيلسي كان يرغبون في تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ميسي، والمقدر في ذلك الوقت بـ250 مليون يورو، بالإضافة إلى منح النجم الأرجنتيني راتب صافي يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.





وأكملت الشبكة أن تلك المفاوضات حدثت بعد اندلاع مشكلة بين ميسي والضرائب في إسبانيا، والتي أجبرت البرغوث فيما بعد على دفع 53 مليون يورو.



