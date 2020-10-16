مدرب وادى دجلة يكشف حقيقة التعاقد مع ثنائي الأهلي
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
محمد جمال
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تحدث نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن إمكانية ضم ثنائي النادي الاهلي كريم نيدفيد ومحمد شريف من صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.
وأكد " بابافاسيليو" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نيدفيد ومحمد شريف لاعبان جيدان ولكن استعارتهم أمر صعب للغاية من النادي الأهلي".
وأوضح: "استعارة ثنائي الأهلي في الموسم الجديد أكرر صعب بسبب أن سعر الثنائي مكلف للغاية على خزينة نادي وادي دجلة".
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