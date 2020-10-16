مدرب وادى دجلة يكشف حقيقة التعاقد مع ثنائي الأهلي





تحدث نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن إمكانية ضم ثنائي النادي الاهلي كريم نيدفيد ومحمد شريف من صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.





وأكد " بابافاسيليو" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نيدفيد ومحمد شريف لاعبان جيدان ولكن استعارتهم أمر صعب للغاية من النادي الأهلي".



