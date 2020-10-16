محمد عساف يعلق على قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنعه من دخول فلسطين

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قرر الاحتلال الإسرائيلي سحب التصريح الذي كان يمنحه للفنان الفلسطيني ​محمد عساف​ لدخول أراضيه، مشيرًا إلى أنه لن يمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، كونه يحمل الجنسية الفلسطينية، ولكنها تعمل مع الأنروا لوقف أنشطتها معه كونه يشغل منصب سفير الشباب فيها.



وعلق محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر تويتر: حبي وانتمائي لبلدي، وتمسكي بالثوابت والقيم الوطنية، شيء أفتخر به، كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط".



وأضاف عساف: "ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدس وغزة، ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي، الذي أنتمي إليه قلبا وقالبا وكيانا وروحًا



